Bassin mobile Gymnase Croix Rouge »J’apprends à nager pour les 6-12 ans Gymnase de la Croix Rouge Marseille 13e Arrondissement
Bassin mobile Gymnase Croix Rouge »J’apprends à nager pour les 6-12 ans Gymnase de la Croix Rouge Marseille 13e Arrondissement lundi 6 juillet 2026.
Marseille 13e Arrondissement
Bassin mobile Gymnase Croix Rouge »J’apprends à nager pour les 6-12 ans
Du 06/07 au 28/08/2026 de 9h à 18h.
Stages de 10 jours du lundi au vendredi, voir planning de réservation. Gymnase de la Croix Rouge 30 avenue Fournacle Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Stages »J’apprends à nager » pour les 6 -12 ansEnfants
Dans le cadre de l’Été Marseillais, la Ville de Marseille propose des activités gratuites pour tous.
Des bassins moblies seront installés dans plusieurs quartiers, afin de favoriser l’apprentissage de la nage des petits marseillais et des petites marseillaises.
Du 6 juillet au 28 août au gymnase de la Croix Rouge
► Des stages »J’apprends à Nager » pour les 6-12 ans
À partir de 6 ans, la nage devient davantage codifiée. L’enfant possède pleinement les capacités physiques et cognitives pour apprendre ces techniques. Cette étape lui permet d’acquérir les compétences minimales pour assurer sa propre sécurité. Savoir nager, c’est être autonome dans divers milieux (piscine, lac, rivière, mer, océan) en ayant conscience de ses limites pour évoluer en sécurité. Ce savoir fait partie du socle commun de connaissances et de compétences scolaire. Apprendre à nager est un véritable enjeu de société qui ouvre la porte au plaisir des activités aquatiques.
Stage de 10 séances consécutives du lundi au vendredi pendant 2 semaines
Du 6/07 au 17/07
Du 20/07 au 31/07
Du 03/08 au 14/08
Du 17/08 au 28/08
Inscription obligatoire .
Gymnase de la Croix Rouge 30 avenue Fournacle Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
I’m Learning to Swim Classes for Ages 6–12
L’événement Bassin mobile Gymnase Croix Rouge »J’apprends à nager pour les 6-12 ans Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
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