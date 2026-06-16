Bassin Mobile Gymnase Croix Rouge Stages d’aisance aquatique pour les 4 6 ans Gymnase Croix Rouge Marseille 13e Arrondissement
Bassin Mobile Gymnase Croix Rouge Stages d’aisance aquatique pour les 4 6 ans Gymnase Croix Rouge Marseille 13e Arrondissement lundi 6 juillet 2026.
Marseille 13e Arrondissement
Bassin Mobile Gymnase Croix Rouge Stages d’aisance aquatique pour les 4 6 ans
Du 06/07 au 28/08/2026 de 9h à 18h.
Stages de 10 jours du lundi au vendredi, voir planning de réservation. Gymnase Croix Rouge 30 avenue Fournacle Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 09:00:00
fin : 2026-08-28 18:00:00
Date(s) :
2026-07-06
Stages d’aisance aquatique pour les 4 -6 ans
Dans le cadre de l’Été MArseillais, la Ville de Marseille propose des activités gratuites pour tous.
Des bassins moblies seront installés dans plusieurs quartiers, afin de favoriser l’apprentissage de la nage des petits marseillais et des petites marseillaises.
Du 6 juillet au 28 août au gymnase de la Croix Rouge
► Des stages d’aisance aquatique pour les 4 6 ans
L’aisance aquatique se construit dans un bassin où le pratiquant n’a pas pied et sans matériel d’aide à la flottaison. Elle vise une expérience positive de l’eau et une adaptation au milieu aquatique l’entrée et la sortie de l’eau, l’immersion, la découverte de la flottaison, la capacité à modifier la forme de son corps dans l’eau, à s’y orienter ainsi qu’à pouvoir s’y déplacer 10 mètres pour rejoindre le bord du bassin sont autant d’étapes de sa construction.
Stage de 10 séances consécutives du lundi au vendredi pendant 2 semaines
Du 6/07 au 17/07
Du 20/07 au 31/07
Du 03/08 au 14/08
Du 17/08 au 28/08
Inscription obligatoire .
Gymnase Croix Rouge 30 avenue Fournacle Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Water Familiarization Classes for 4- to 6-Year-Olds
L’événement Bassin Mobile Gymnase Croix Rouge Stages d’aisance aquatique pour les 4 6 ans Marseille 13e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-16 par Ville de Marseille
À voir aussi à Marseille 13e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Fête de la musique: brasero et concert dans le patio du Cloître ! Le Cloître Marseille 13e Arrondissement 21 juin 2026
- Dîner concert à la bougie les plus grandes musiques de film Le Cloître Marseille 13e Arrondissement 2 juillet 2026
- Festival International de Folklore Boulodrome Jean Masse Marseille 13e Arrondissement 4 juillet 2026
- Bassin mobile Gymnase Croix Rouge »J’apprends à nager pour les 6-12 ans Gymnase de la Croix Rouge Marseille 13e Arrondissement 6 juillet 2026
- La Boum des enfants Rue Albert Einstein Marseille 13e Arrondissement 26 juillet 2026