Bastide de La Félicité, Bastide de la Félicité, Aix-en-Provence

Informations pratiques

Bastide de La Félicité Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Bastide de la Félicité Bouches-du-Rhône

Visites guidées en fonction de l’affluence . Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Edifiée en 1710 par Jean-Baptiste de Félix du Muy, conseiller au Parlement, cette bastide XVIIIe siècle a conservé son jardin à la française et son domaine agricole. Cet ensemble est très représentatif de ce que furent les bastides Aixoise au XVIIIe siècle. Les descendants d’une branche de la famille, nous ouvrent exceptionnellement les portes de leur jardin et de la chapelle. Visites guidées par les propriétaires des lieux. La bastide n’est pas visitable

Précaution d’usage : La bastide se situe entre le Pont de l’Arc et les Milles. Il faut se garer le long de l’allée de platanes pour votre sécurité.

Bastide de la Félicité 595 route des Milles 13090 Aix en Provence Aix-en-Provence 13090 Pont de l’Arc Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Edifiée en 1710 par Jean Baptise de Felix Du Muy, conseiller au Parlement, cette bastide n’a pas subi de modification depuis. Restée dans la même famille, elle est, avec son jardin à la française, son exploitation agricole et sa chapelle, très représentative des bastides Aixoises du 18ème siècle. Visite guidée des jardins et de la chapelle Allée de platanes à prendre à partir du 630, route des Milles, Aix-en-Provence

Edifiée en 1710 par Jean-Baptiste de Félix du Muy, conseiller au Parlement, cette bastide XVIIIe siècle a conservé son jardin à la française et son domaine agricole. Cet ensemble est très de ce que …

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