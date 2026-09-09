Bastide de La Félicité, Bastide de la Félicité, Aix-en-Provence
dimanche 20 septembre 2026 · Bastide de la Félicité · Aix-en-Provence
Informations pratiques
Bastide de La Félicité Dimanche 20 septembre, 09h30, 14h00 Bastide de la Félicité Bouches-du-Rhône
Visites guidées en fonction de l’affluence . Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Edifiée en 1710 par Jean-Baptiste de Félix du Muy, conseiller au Parlement, cette bastide XVIIIe siècle a conservé son jardin à la française et son domaine agricole. Cet ensemble est très représentatif de ce que furent les bastides Aixoise au XVIIIe siècle. Les descendants d’une branche de la famille, nous ouvrent exceptionnellement les portes de leur jardin et de la chapelle. Visites guidées par les propriétaires des lieux. La bastide n’est pas visitable
Précaution d’usage : La bastide se situe entre le Pont de l’Arc et les Milles. Il faut se garer le long de l’allée de platanes pour votre sécurité.
Bastide de la Félicité 595 route des Milles 13090 Aix en Provence Aix-en-Provence 13090 Pont de l’Arc Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Edifiée en 1710 par Jean Baptise de Felix Du Muy, conseiller au Parlement, cette bastide n’a pas subi de modification depuis. Restée dans la même famille, elle est, avec son jardin à la française, son exploitation agricole et sa chapelle, très représentative des bastides Aixoises du 18ème siècle. Visite guidée des jardins et de la chapelle Allée de platanes à prendre à partir du 630, route des Milles, Aix-en-Provence
Edifiée en 1710 par Jean-Baptiste de Félix du Muy, conseiller au Parlement, cette bastide XVIIIe siècle a conservé son jardin à la française et son domaine agricole. Cet ensemble est très de ce que …
© Propriétaire
À voir aussi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Spectacle Collectif XY Les Voyages Expérience 37 Aix-en-Provence 9 septembre 2026
- Les Voyages Expérience 37 Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence 9 septembre 2026
- Spectacle Thomas Angelvy En Rodage La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence 9 septembre 2026
- La grande braderie d’Aix-en-Commerce Aix-en-Provence 10 septembre 2026
- PASSE MOI L CIEL LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence 10 septembre 2026