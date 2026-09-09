Bastide en plein cœur, Ponton Burdigala, Bordeaux
samedi 12 septembre 2026 · Ponton Burdigala · Bordeaux
Informations pratiques
Bastide en plein cœur 12 septembre et 22 novembre Ponton Burdigala Gironde
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-11-22T14:30:00+01:00 – 2026-11-22T16:00:00+01:00
L’opération Cœur de Bastide est la 1ère étape du renouveau d’un territoire frappé par le déclin de l’activité industrielle. Riche en espaces verts, le nouveau quartier côtoie tous les hauts lieux bastidiens.
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/462
Ponton Burdigala quai des Queyries, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/462 »}]
balade_urbaine
Bastide en plein cœur © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux
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