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Bastide en plein cœur, Ponton Burdigala, Bordeaux

samedi 12 septembre 2026 · Ponton Burdigala · Bordeaux

Bastide en plein cœur, Ponton Burdigala, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Lieu
Ponton Burdigala
Adresse
quai des Queyries, Bordeaux
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Bastide en plein cœur 12 septembre et 22 novembre Ponton Burdigala Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00
Fin : 2026-11-22T14:30:00+01:00 – 2026-11-22T16:00:00+01:00

L’opération Cœur de Bastide est la 1ère étape du renouveau d’un territoire frappé par le déclin de l’activité industrielle. Riche en espaces verts, le nouveau quartier côtoie tous les hauts lieux bastidiens.    

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/462

Ponton Burdigala quai des Queyries, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/462 »}]
balade_urbaine

Bastide en plein cœur © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux

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