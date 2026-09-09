Bastide en plein cœur, Ponton Burdigala, Bordeaux

Informations pratiques

Bastide en plein cœur 12 septembre et 22 novembre Ponton Burdigala Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement espèces ou chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:30:00+02:00 – 2026-09-12T16:00:00+02:00

Fin : 2026-11-22T14:30:00+01:00 – 2026-11-22T16:00:00+01:00

L’opération Cœur de Bastide est la 1ère étape du renouveau d’un territoire frappé par le déclin de l’activité industrielle. Riche en espaces verts, le nouveau quartier côtoie tous les hauts lieux bastidiens.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/462

Ponton Burdigala quai des Queyries, Bordeaux Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/462 »}]

balade_urbaine

Bastide en plein cœur © Frédéric Deval – mairie de Bordeaux