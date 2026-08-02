Bataille de Paname Musée national Picasso-Paris Paris
vendredi 4 septembre 2026 · Musée national Picasso-Paris · Paris
Informations pratiques
Pour l’ouverture de cette deuxième saison des « Hybrides », et dans le cadre du festival des Traversées du Marais, le musée national Picasso-Paris organise la « Bataille de Paname » : le battle où les danseurs sont libres de s’exprimer comme ils le ressentent. Tous les styles s’y rencontrent, sur une musique imprévisible et sans frontières : on sort des codes, pour faire primer l’incarnation et le moment avant tout !
Sous la direction de Marion Motin, danseuse et chorégraphe incontournable de la scène française et internationale, accompagnée par le DJ Hflow, le binôme 12 de MC Maud Amour et Carmel Loanga, et par un jury d’exception, venez assister à des face-à-face explosifs, où la créativité et l’audace règnent, et vibrez au rythme d’un battle où tout peut arriver !
Infos pratiques :
Vendredi 4 septembre
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Musée national Picasso-Paris : 5 rue de Thorigny 75003 Paris
18h30 -19h30 : visite libre des expositions
19h30-22h30 : battle de danse
Fermeture à 23h
Avec la danseuse et chorégraphe Marion Motin, célébrez les Traversées du Marais et l’ouverture de la deuxième saison des Hybrides au musée Picasso !
Le vendredi 04 septembre 2026
de 18h30 à 22h00
gratuit
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-04T21:30:00+02:00
fin : 2026-09-05T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-04T18:30:00+02:00_2026-09-04T22:00:00+02:00
Musée national Picasso-Paris 5 rue de Thorigny 75003 Paris
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