Bataille de Paname Musée national Picasso-Paris Paris

Informations pratiques

Pour l’ouverture de cette deuxième saison des « Hybrides », et dans le cadre du festival des Traversées du Marais, le musée national Picasso-Paris organise la « Bataille de Paname » : le battle où les danseurs sont libres de s’exprimer comme ils le ressentent. Tous les styles s’y rencontrent, sur une musique imprévisible et sans frontières : on sort des codes, pour faire primer l’incarnation et le moment avant tout !

Sous la direction de Marion Motin, danseuse et chorégraphe incontournable de la scène française et internationale, accompagnée par le DJ Hflow, le binôme 12 de MC Maud Amour et Carmel Loanga, et par un jury d’exception, venez assister à des face-à-face explosifs, où la créativité et l’audace règnent, et vibrez au rythme d’un battle où tout peut arriver !

Infos pratiques :

Vendredi 4 septembre

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Musée national Picasso-Paris : 5 rue de Thorigny 75003 Paris

18h30 -19h30 : visite libre des expositions

19h30-22h30 : battle de danse

Fermeture à 23h

Avec la danseuse et chorégraphe Marion Motin, célébrez les Traversées du Marais et l’ouverture de la deuxième saison des Hybrides au musée Picasso !

Le vendredi 04 septembre 2026

de 18h30 à 22h00

gratuit

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-04T21:30:00+02:00

fin : 2026-09-05T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-04T18:30:00+02:00_2026-09-04T22:00:00+02:00

Musée national Picasso-Paris 5 rue de Thorigny 75003 Paris

https://www.museepicassoparis.fr/fr/agenda/bataille-de-paname-les-hybrides/ +33185560036 contact@museepicassoparis.fr https://www.facebook.com/MuseePicassoParis https://www.facebook.com/MuseePicassoParis https://x.com/MuseePicasso



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