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Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · C.E.T.I.S Centre d'Entraînement aux Techniques d'Intervention et de Survie de Marseille · Marseille

Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille, Marseille

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
C.E.T.I.S Centre d'Entraînement aux Techniques d'Intervention et de Survie de Marseille
Adresse
Rond-Point fontaine des tuiles 13016 Marseille
Ville
13016 Marseille
Département
Bouches-du-Rhône

Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille Samedi 19 septembre, 11h00 C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Démonstrations de savoir-faire et ateliers participatifs sur les simulateurs. Découverte des missions des marins-pompiers et des engins terrestres et nautiques.

C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille Rond-Point fontaine des tuiles 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Démonstrations de savoir-faire et ateliers participatifs sur les simulateurs. Découverte des missions des marins-pompiers et des engins terrestres et nautiques.

©MN/BMPM/Hugo Bertrandias

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