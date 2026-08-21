Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille, Marseille

samedi 19 septembre 2026 · C.E.T.I.S Centre d'Entraînement aux Techniques d'Intervention et de Survie de Marseille · Marseille

Informations pratiques

Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille Samedi 19 septembre, 11h00 C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Démonstrations de savoir-faire et ateliers participatifs sur les simulateurs. Découverte des missions des marins-pompiers et des engins terrestres et nautiques.

C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille Rond-Point fontaine des tuiles 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Démonstrations de savoir-faire et ateliers participatifs sur les simulateurs. Découverte des missions des marins-pompiers et des engins terrestres et nautiques.

©MN/BMPM/Hugo Bertrandias