Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille, C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille, Marseille
samedi 19 septembre 2026 · C.E.T.I.S Centre d'Entraînement aux Techniques d'Intervention et de Survie de Marseille · Marseille
Informations pratiques
Bataillon des Marins-Pompiers de Marseille Samedi 19 septembre, 11h00 C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Démonstrations de savoir-faire et ateliers participatifs sur les simulateurs. Découverte des missions des marins-pompiers et des engins terrestres et nautiques.
C.E.T.I.S Centre d’Entraînement aux Techniques d’Intervention et de Survie de Marseille Rond-Point fontaine des tuiles 13016 Marseille Marseille 13016 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Démonstrations de savoir-faire et ateliers participatifs sur les simulateurs. Découverte des missions des marins-pompiers et des engins terrestres et nautiques.
©MN/BMPM/Hugo Bertrandias
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