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AGENDA · Le Mans

bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans

jeudi 23 juillet 2026 · Port du Mans · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 23 juillet 2026
Fin
jeudi 23 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Port du Mans
Adresse
101 quai Amiral Lalande
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
10

Le Mans

bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…

Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 16:00:00
fin : 2026-07-23 17:45:00

Date(s) :
2026-07-23

Découvrez au ras de l’eau le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, jusqu’à la confluence Sarthe-Huisne au Gué de Maulny, avant un retour vers la cité Plantagenêt et son enceinte romaine et médiévale.   .

Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

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English :

L’événement bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-07-09 par CDT72

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