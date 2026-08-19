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AGENDA · Le Mans

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans

jeudi 20 août 2026 · Port du Mans · Le Mans

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Port du Mans
Adresse
101 quai Amiral Lalande
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif
8

Le Mans

Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…

Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe

Tarif : – – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 17:45:00

Date(s) :
2026-08-20

Découvrez au ras de l’eau le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, jusqu’à la confluence Sarthe-Huisne au Gué de Maulny, avant un retour vers la cité Plantagenêt et son enceinte romaine et médiévale;
Jauge 8 personnes
Attention Pas de billetterie sur place.   .

Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the natural and historical heritage of the Sarthe riverbanks from the water’s edge, all the way tothe confluence of the Sarthe and Huisne rivers at Gué de Maulny, before returning to the Plantagenet city and its Roman and medieval walls;

L’événement Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72

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