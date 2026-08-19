Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Port du Mans Le Mans
jeudi 20 août 2026 · Port du Mans · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière…
Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans Sarthe
Tarif : – – 8 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 16:00:00
fin : 2026-08-20 17:45:00
Date(s) :
2026-08-20
Découvrez au ras de l’eau le patrimoine naturel et historique des bords de Sarthe, jusqu’à la confluence Sarthe-Huisne au Gué de Maulny, avant un retour vers la cité Plantagenêt et son enceinte romaine et médiévale;
Jauge 8 personnes
Attention Pas de billetterie sur place. .
Port du Mans 101 quai Amiral Lalande Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Discover the natural and historical heritage of the Sarthe riverbanks from the water’s edge, all the way tothe confluence of the Sarthe and Huisne rivers at Gué de Maulny, before returning to the Plantagenet city and its Roman and medieval walls;
L’événement Bateau sur l’eau, la rivière, la rivière… Le Mans a été mis à jour le 2026-08-04 par CDT72
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