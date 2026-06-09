Le Mans Soirs d’été Vendredi 07 août Rue Averroes Le Mans

Le Mans

Le Mans Soirs d’été Vendredi 07 août

Rue Averroes Maison de quartier Pierre-Perret Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Des soirées consacrées aux arts de la rue dans le cadre de Le Mans Soirs d’été !

Au programme ce jour

À 18h30 Technocrates contre Rebelles par la Cie Cirque-en-Ciel (Spectacle de cirque fait par des adolescents), tout public.

À 20h A l’épreuve des Pavés par le Groupe Fatras (Spectacle de rue musicale et sensible), tout public dès 8 ans.

À 21h La Chienlit (série théâtrale) par Le Grand Colossal Théâtre (Théâtre de rue), tout public dès 10 ans.

Merci de vous présenter 30 min avant le début des spectacles. Repli prévu en cas de mauvais temps à la Maison des Loisirs et de la Culture Les Saulnières, 239 Avenue Rhin et Danube Le Mans. Foodtrucks et restauration sur place. Chaises et plaids conseillés. .

Rue Averroes Maison de quartier Pierre-Perret Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 36 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evenings dedicated to the street arts as part of Le Mans Soirs d?été!

L’événement Le Mans Soirs d’été Vendredi 07 août Le Mans a été mis à jour le 2026-05-29 par CDT72