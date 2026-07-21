Bathing Suits au Supersonic SUPERSONIC Paris

Informations pratiques

BATHING SUITS (22h00)

(Post punk – Leeds, UK)

Bathing Suits fait une entrée fracassante sur la scène club, armé d’une batterie de guitares abrasives et d’une techno percutante. S’inspirant autant de l’énergie frénétique de groupes post-punk contemporains comme Model/Actriz et Psychotic Monks que de la sensibilité provocante de la pop du début des années 2010, leur premier EP « KILL BATHING SUITS » sort aujourd’hui chez Underplay Recordings.

La suite de la programmation arrive très vite !

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Il faut venir si vous aimez… Chalk, YARD & La Sécurité !

Le jeudi 17 septembre 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-17T22:00:00+02:00

fin : 2026-09-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

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