Bathing Suits au Supersonic SUPERSONIC Paris
jeudi 17 septembre 2026 · SUPERSONIC · Paris
Informations pratiques
BATHING SUITS (22h00)
(Post punk – Leeds, UK)
Bathing Suits fait une entrée fracassante sur la scène club, armé d’une batterie de guitares abrasives et d’une techno percutante. S’inspirant autant de l’énergie frénétique de groupes post-punk contemporains comme Model/Actriz et Psychotic Monks que de la sensibilité provocante de la pop du début des années 2010, leur premier EP « KILL BATHING SUITS » sort aujourd’hui chez Underplay Recordings.
La suite de la programmation arrive très vite !
Entrée gratuite
• Ouverture des portes à 19h00
• Happy Hour de 19h à 20h
• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr
Il faut venir si vous aimez… Chalk, YARD & La Sécurité !
Le jeudi 17 septembre 2026
de 19h00 à 23h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-17T22:00:00+02:00
fin : 2026-09-18T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-17T19:00:00+02:00_2026-09-17T23:00:00+02:00
SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris
Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)
Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)
Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)
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