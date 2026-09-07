Bâti rural ancien : focus Couverture – Expo photos – matériaux – démonstration, Salle de la Cour Gauthier, Chilleurs-aux-Bois

dimanche 20 septembre 2026 · Salle de la Cour Gauthier · Chilleurs-aux-Bois

Informations pratiques

Bâti rural ancien : focus Couverture – Expo photos – matériaux – démonstration Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle de la Cour Gauthier Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Bâti rural ancien, focus Couverture.

– Expo photos et matériaux ; collection de matériaux de couverture

– Démonstration de pose de tuiles plates anciennes sur charpente

Salle de la Cour Gauthier Route de Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire 06 32 95 66 72 https://maisons-paysannes-loiret.org/ https://www.facebook.com/people/Maisons-Paysannes-du-Loiret/ Parking – accessibilité tous publics -pas de réservation – entrée libre

Bâti rural ancien, focus Couverture.

©Maisons Paysannes du Loiret