Bâti rural ancien : focus Couverture – Expo photos – matériaux – démonstration, Salle de la Cour Gauthier, Chilleurs-aux-Bois
dimanche 20 septembre 2026 · Salle de la Cour Gauthier · Chilleurs-aux-Bois
Informations pratiques
Bâti rural ancien : focus Couverture – Expo photos – matériaux – démonstration Dimanche 20 septembre, 10h00 Salle de la Cour Gauthier Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Bâti rural ancien, focus Couverture.
– Expo photos et matériaux ; collection de matériaux de couverture
– Démonstration de pose de tuiles plates anciennes sur charpente
Salle de la Cour Gauthier Route de Gallerand 45170 Chilleurs-aux-Bois Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire 06 32 95 66 72 https://maisons-paysannes-loiret.org/ https://www.facebook.com/people/Maisons-Paysannes-du-Loiret/ Parking – accessibilité tous publics -pas de réservation – entrée libre
Bâti rural ancien, focus Couverture.
©Maisons Paysannes du Loiret
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