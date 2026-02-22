Conférence-Projection À la découverte de la Forêt d’Orléans Chilleurs-aux-Bois

Conférence-Projection À la découverte de la Forêt d’Orléans

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Le dimanche 18 octobre à 15h, le Château de Chamerolles vous invite à une immersion au cœur de la nature lors d’une conférence-projection exceptionnelle organisée dans le cadre prestigieux de la Grande Halle.

Conférence-Projection À la découverte de la Forêt d’Orléans

Comprendre et valoriser notre territoire

Animée par la Société des Amis de la Forêt d’Orléans (SAFO), cette rencontre est une invitation à porter un nouveau regard sur le massif forestier qui borde notre domaine. À travers une sélection d’images et de récits passionnants, les intervenants vous aideront à mieux comprendre cet écosystème unique, son histoire, sa biodiversité et l’importance de sa mise en valeur aujourd’hui.

Que vous soyez un amoureux de la nature, un passionné d’histoire locale ou simplement curieux … .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Conference-Projection: Discovering the Orleans Forest

On Sunday, October 18 at 3pm, Château de Chamerolles invites you to immerse yourself in the heart of nature at an exceptional conference-projection organized in the prestigious setting of the Grande Halle.

