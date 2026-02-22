Soirée Enquête Le Trésor de Gaston Chilleurs-aux-Bois

Soirée Enquête Le Trésor de Gaston

Plongez au cœur d’un Cluedo géant dans les années 1920 !

Le temps d’une soirée, le château de Chamerolles remonte les aiguilles de l’horloge. Nous sommes dans l’entre-deux-guerres, au château du charismatique M. Gaston Jessé-Curély, propriétaire d’alors. Ambassadeur de France et grand voyageur, il a rapporté de ses missions en Chine, au Portugal et au Brésil des trésors inestimables… mais l’un d’eux vient de disparaître.

Votre mission Faire toute la lumière sur l’affaire

Un mystérieux objet d’art de la collection privée de l’ambassadeur a été dérobé. Qui a osé braver l’autorité du maître des lieux ? Quel était le mobile ?

Équipés de votre flair et de votre carnet de notes, vous devrez

Explorer le château à la nuit tombée pour dénicher des indices cachés.

Démêlez le vrai du faux ? .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

For one evening, the Château de Chamerolles turns back the hands of the clock. We’re in the inter-war years, at the château of the charismatic Gaston Jessé-Curély, the owner at the time. A French ambassador, he brought back a number of collections from his missions, one of which has just disappeared

