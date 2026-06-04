Fêtes Renaissance Chilleurs-aux-Bois
Fêtes Renaissance Chilleurs-aux-Bois samedi 18 juillet 2026.
Chilleurs-aux-Bois
Fêtes Renaissance
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-18
Fêtes Renaissance au château e Chamerolles
Le château de Chamerolles vous invite à venir participer aux fêtes Renaissance.
Un véritable voyage dans le temps à l’époque de la Renaissance où une multitude d’activités et d’animations vous attendent tout au long de ce week-end épique. .
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Renaissance festivities at Château e Chamerolles
L’événement Fêtes Renaissance Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-04 par OT GRAND PITHIVERAIS
À voir aussi à Chilleurs-aux-Bois (Loiret)
- Nouveau Jeu de Piste Saurez-vous déchiffrer Le Mot Secret ? Chilleurs-aux-Bois 4 juillet 2026
- Soirée Enquête Le Trésor de Gaston Chilleurs-aux-Bois 4 juillet 2026
- Atelier Estival Mon sac à décorer Chilleurs-aux-Bois 9 juillet 2026
- Week-end Renaissance Un voyage épique dans le temps ! Chilleurs-aux-Bois 18 juillet 2026
- Atelier Estival Cadre bleu Chilleurs-aux-Bois 23 juillet 2026