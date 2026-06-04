Chilleurs-aux-Bois

Fêtes Renaissance

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-18

Fêtes Renaissance au château e Chamerolles

Le château de Chamerolles vous invite à venir participer aux fêtes Renaissance.

Un véritable voyage dans le temps à l’époque de la Renaissance où une multitude d’activités et d’animations vous attendent tout au long de ce week-end épique. .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66 chateau.chamerolles@loiret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Renaissance festivities at Château e Chamerolles

L’événement Fêtes Renaissance Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-04 par OT GRAND PITHIVERAIS