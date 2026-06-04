Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fêtes Renaissance Chilleurs-aux-Bois

Fêtes Renaissance Chilleurs-aux-Bois

Fêtes Renaissance Chilleurs-aux-Bois samedi 18 juillet 2026.

Adresse : Route de Gallerand

Ville : 45170 Chilleurs-aux-Bois

Département : Loiret

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Tarif :

Chilleurs-aux-Bois

Fêtes Renaissance

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-18
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-18

Fêtes Renaissance au château e Chamerolles
Le château de Chamerolles vous invite à venir participer aux fêtes Renaissance.
Un véritable voyage dans le temps à l’époque de la Renaissance où une multitude d’activités et d’animations vous attendent tout au long de ce week-end épique.   .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66  chateau.chamerolles@loiret.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Renaissance festivities at Château e Chamerolles

L’événement Fêtes Renaissance Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-04 par OT GRAND PITHIVERAIS

À voir aussi à Chilleurs-aux-Bois (Loiret)