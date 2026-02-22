Nouveau Jeu de Piste Saurez-vous déchiffrer Le Mot Secret ? Chilleurs-aux-Bois

Nouveau Jeu de Piste Saurez-vous déchiffrer Le Mot Secret ?

Avis aux détectives en herbe et aux explorateurs curieux ! Dès le 4 juillet et jusqu’au 20 septembre, le Château de Chamerolles transforme ses jardins Renaissance en un immense terrain d’enquête.

Une aventure inédite au cœur des jardins

Chaque année, un nouveau scénario vous attend pour vous faire découvrir le domaine sous un angle totalement différent. Pour cette édition 2026, plongez dans l’énigme du Mot Secret .

Pour réussir votre mission, il vous faudra parcourir les allées fleuries, mais pas seulement…

Déduction Observez les détails de l’architecture et de la nature qui vous entoure.

Défis Relevez les challenges parsemés sur votre chemin.

Odorat vos narines pourront vous aider … .

English :

New Treasure Hunt: Can you decipher The Secret Word ?

Calling all budding detectives and curious explorers! From July 4 to September 20, Château de Chamerolles will be transforming its Renaissance gardens into a huge investigation area.

