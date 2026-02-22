Week-end Renaissance Un voyage épique dans le temps ! Chilleurs-aux-Bois

Week-end Renaissance Un voyage épique dans le temps !

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-07-19

Week-end Renaissance Un voyage dans le temps !

Les 18 et 19 juillet, Chamerolles retrouve toute sa splendeur du XVIe siècle.

Oubliez le XXIe siècle le temps d’un week-end et plongez dans l’effervescence d’un festival Renaissance. Entre duels à l’épée, savoir-faire ancestraux et spectacles

?? Spectacles et démonstrations Frissons et rires garantis

Tout au long des deux journées, laissez-vous emporter par le rythme des animations

Combats d’escrime Les Bretteurs de Saint-Jean vous feront vibrer au son des lames (avec initiation pour les plus courageux !).

Spectacle burlesque La compagnie Les Pêchus promet des éclats de rire pour toute la famille.

L’incroyable épopée de François Ier Un récit captivant par la compagnie Hent Ar Mor .

Musique Renaissance … .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 88 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Renaissance weekend: a journey back in time!

On July 18 and 19, Chamerolles returns to its 16th-century splendor.

Forget the 21st century for a weekend and immerse yourself in the excitement of a Renaissance festival. Sword duels, traditional skills and shows

