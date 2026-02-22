Atelier Estival Mon sac à décorer Chilleurs-aux-Bois

Atelier Estival Mon sac à décorer

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 8 EUR

Tarif enfant

Date :

Début : 2026-07-09 16:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Cet été, le Château de Chamerolles invite les plus jeunes à laisser libre cours à leur imagination. Lors de cet atelier conçu spécialement pour les 3-6 ans, vos enfants pourront s’approprier un petit bout du château et repartir avec un souvenir unique.

Un rendez-vous créatif et ludique pour les petits artistes !

Au programme

Création personnalisée Munis de pinceaux et de peinture, de crayons et de feutres, les enfants décorent leur propre tote bag. Motifs floraux inspirés de nos jardins ou blasons imaginaires, chaque sac deviendra une œuvre d’art unique à emporter partout ! .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This summer, Château de Chamerolles invites youngsters to let their imaginations run wild. During this workshop, specially designed for 3-6 year-olds, your children can take over a small part of the château and leave with a unique souvenir.

