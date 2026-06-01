Chilleurs-aux-Bois

Concours de pétanque

Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 13:30:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

L’association A.B.C.D. organise un concours de pétanque en doublettes le dimanche 14 juin 2026 sur le site de La Rouche à Chilleurs-aux-Bois !

Les passionnés de cochonnet se donnent rendez-vous dans le Loiret. L’association A.B.C.D. invite les amateurs et les joueurs confirmés à participer à son grand concours de pétanque annuel le dimanche 14 juin 2026. L’événement se déroule en plein air sur le site agréable de La Rouche, situé à Chilleurs-aux-Bois.

Disputée en doublettes formées sur place, la compétition propose une formule accessible à tous pour un tarif de 5 € par joueur. Les inscriptions s’effectuent directement sur le terrain de 13h30 à 14h30, heure précise du coup d’envoi des premières parties.

Un espace buvette et restauration rapide accueille le public et les compétiteurs tout au long de l’après-midi. Pour obtenir des renseignements complémentaires, les organisateurs Gilles (06.41.17.31.14) et Alex (06.09.05.20.28). 5 .

Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 41 17 31 14

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English :

The A.B.C.D. association is organizing a pétanque doubles competition on Sunday June 14, 2026 on the La Rouche site in Chilleurs-aux-Bois!

L’événement Concours de pétanque Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-09 par OT GRAND PITHIVERAIS