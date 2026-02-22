Atelier Estival Cadre bleu Chilleurs-aux-Bois

Atelier Estival Cadre bleu

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 8 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 15:00:00

fin : 2026-08-13 16:30:00

Date(s) :

2026-07-23

Cet été, le Château de Chamerolles propose aux jeunes curieux de 7 à 12 ans une immersion fascinante dans le monde du végétal. À la croisée de l’odorat et des arts plastiques, l’atelier Cadre bleu invite les enfants à explorer la nature sous un angle inédit.

Entre science des parfums et magie de la lumière

Une expérience en deux temps

L’éveil des sens avec l’orgue à parfums Chamerolles, château des parfums par excellence, ouvre ses secrets. Les participants découvriront les senteurs emblématiques de nos plantes grâce à un orgue à parfums. Un véritable voyage olfactif pour apprendre à reconnaître les trésors de nos jardins.

La magie du cyanotype place à la création ! En utilisant une technique photographique ancienne, le cyanotype, les enfants captureront l’empreinte des plantes .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

This summer, Château de Chamerolles offers curious youngsters aged 7 to 12 a fascinating immersion in the world of plants. At the crossroads of the sense of smell and the plastic arts, the Cadre Bleu workshop invites children to explore nature from a whole new angle.

