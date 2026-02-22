Journées Européennes du Patrimoine

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du Patrimoine

Un week-end de découvertes et d’accès exclusifs

Les 19 et 20 septembre, le Château de Chamerolles vous ouvre ses portes pour une célébration du patrimoine. Profitez d’un tarif unique de 5 € (gratuit pour les moins de 6 ans) pour explorer le château et son parc.

.

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days

A weekend of discovery and exclusive access

On September 19 and 20, Château de Chamerolles opens its doors to you for a celebration of its heritage. Take advantage of a single admission fee of 5? (free for children under 6) to explore the château and its grounds.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Chilleurs-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-22 par ADRT45