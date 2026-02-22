Journées Européennes du Patrimoine Chilleurs-aux-Bois
Journées Européennes du Patrimoine Chilleurs-aux-Bois samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret
Tarif : – – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées européennes du Patrimoine
Un week-end de découvertes et d’accès exclusifs
Les 19 et 20 septembre, le Château de Chamerolles vous ouvre ses portes pour une célébration du patrimoine. Profitez d’un tarif unique de 5 € (gratuit pour les moins de 6 ans) pour explorer le château et son parc.
Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66
English :
European Heritage Days
A weekend of discovery and exclusive access
On September 19 and 20, Château de Chamerolles opens its doors to you for a celebration of its heritage. Take advantage of a single admission fee of 5? (free for children under 6) to explore the château and its grounds.
