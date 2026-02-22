Vacances de la Toussaint À la poursuite des Fantômes de Chamerolles ! Chilleurs-aux-Bois

Vacances de la Toussaint À la poursuite des Fantômes de Chamerolles !

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois Loiret

Tarif : – – 6 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-17

Du 17 octobre au 1er novembre, une étrange atmosphère plane sur le Château de Chamerolles… On raconte que d’anciens occupants ont décidé de sortir de l’ombre pour s’amuser avec nos visiteurs dans ce livret enfant inédit uniquement proposé lors des vacances de la Toussaint.

Votre mission Relever les défis des revenants

Pour accompagner la visite des enfants de 6 à 12 ans, nous avons concocté un livret spécial Les fantômes du château . Ce compagnon de route ludique guidera les jeunes explorateurs à travers les salles historiques du château.

Au programme

Énigmes mystérieuses pour faire marcher vos méninges

Défis d’observation pour ne manquer aucun détail architectural ou olfactif.

Jeux de logique pour prouver que les vivants sont bien plus malins que les fantômes ! .

English :

All Saints’ Day vacations: In pursuit of the Ghosts of Chamerolles!

From October 17th to November 1st, a strange atmosphere hangs over the Château de Chamerolles… It is said that former occupants have decided to come out of the shadows to play with our visitors in this original children?s booklet

