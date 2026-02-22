Animation Toussaint L’Antre du Petit Vampire Chilleurs-aux-Bois

Animation Toussaint L’Antre du Petit Vampire

Début : 2026-10-19 14:00:00

fin : 2026-11-01 14:30:00

2026-10-19

Aventuriers et amateurs de mystères, préparez-vous à une immersion frissonnante ! Pour les vacances de la Toussaint, le Château de Chamerolles vous ouvre une porte dérobée vers un lieu chargé de secrets l’Antre du p’tit vampire.

Aventuriers et amateurs de mystères, préparez-vous à une immersion frissonnante ! Pour les vacances de la Toussaint, le Château de Chamerolles vous ouvre une porte dérobée vers un lieu chargé de secrets l’Antre du p’tit vampire.

Le défi Sortirez-vous à temps ?

Installé dans une partie du château habituellement fermée au public, ce mini escape-game plonge les jeunes de 10 à 16 ans et les adultes dans une ambiance d’Halloween unique. Conçu par nos médiateurs, ce jeu d’énigmes vous mettra au défi

Explorez un lieu mystérieux et décoré pour l’occasion.

Résolvez des énigmes logiques et déchiffrez des codes secrets.

Relevez les défis du petit vampire en moins de 30 minutes !

C’est l’occasion idéale de découvrir le patrimoine sous un an .

Route de Gallerand Chilleurs-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 39 84 66

English :

Toussaint animation: L?Antre du Petit Vampire (The Little Vampire’s lair)

Adventurers and mystery seekers, get ready for a chilling immersion! For the All Saints? vacation season, Château de Chamerolles opens the back door to a place full of secrets: L?Antre du p?tit vampire.

