Bâtisseurs du Moyen-Âge !, Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche

Informations pratiques

Bâtisseurs du Moyen-Âge ! 19 et 20 septembre Commanderie d’Arville Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Percez les secrets des bâtisseurs du Moyen Âge en assemblant nos maquettes. À expérimenter en famille !

Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Arville Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 75 41 http://www.commanderie-arville.com/ https://www.instagram.com/commanderiearville/;https://www.facebook.com/commanderiearville/ Fondée au XIIe siècle par l’ordre du Temple, la Commanderie d’Arville est aujourd’hui l’une des commanderies les mieux conservées de France. Église porche d’entrée, écuries, grange aux dîmes, pigeonnier, cet ensemble architectural d’envergure (XIIe-XVIIe siècles) évoque la vie quotidienne des Templiers avant leur départ pour la Terre sainte. Après leur tragique arrestation en 1307, la commanderie templière devient la propriété des Hospitaliers qui l’administrent jusqu’à la Révolution française À 30 mn de Vendôme, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou et la Ferté-Bernard. À 1h de Blois, du Mans et de Chartres. À 1h30 de Tours et d’Orléans.

Comment un arc brisé peut-il tenir ? Qu’est-ce qu’une croisée d’ogive ?

©Commanderie d’Arville