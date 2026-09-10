Visite guidée de la commanderie d’Arville, Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche

Informations pratiques

Visite guidée de la commanderie d’Arville 19 et 20 septembre Commanderie d’Arville Loir-et-Cher

Nb de places limité (25 pers.); accessible à partir de 10 ans (conseillé).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Histoire des croisades, naissance de l’ordre du Temple, transfert de la commanderie aux « Hospitaliers » : le passé de l’édifice est riche en rebondissements.

Chaque guide présente ce récit tout en interprétant les bâtiments du site historique : porche d’entrée, église templière, grange aux dîmes, anciens communs et pigeonnier (XIIᵉ-XVIIᵉ siècles).

Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Arville Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 75 41 http://www.commanderie-arville.com/ https://www.instagram.com/commanderiearville/;https://www.facebook.com/commanderiearville/ Fondée au XIIe siècle par l’ordre du Temple, la Commanderie d’Arville est aujourd’hui l’une des commanderies les mieux conservées de France. Église porche d’entrée, écuries, grange aux dîmes, pigeonnier, cet ensemble architectural d’envergure (XIIe-XVIIe siècles) évoque la vie quotidienne des Templiers avant leur départ pour la Terre sainte. Après leur tragique arrestation en 1307, la commanderie templière devient la propriété des Hospitaliers qui l’administrent jusqu’à la Révolution française À 30 mn de Vendôme, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou et la Ferté-Bernard. À 1h de Blois, du Mans et de Chartres. À 1h30 de Tours et d’Orléans.

Histoire des croisades, naissance de l’ordre du Temple, transfert de la commanderie aux « Hospitaliers » : le passé de l’édifice est riche en rebondissements.

©Commanderie d’Arville