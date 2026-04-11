Informations pratiques

Couëtron-au-Perche

Journées européennes du patrimoine à la Commanderie Templière Arville

Commanderie Templière Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-19 10:00:00

fin : 2027-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2027-09-18

Visites guidées, animations et interventions historiques vous sont proposées durant la 42e édition de ces Journées.

Journées européennes du patrimoine à la Commanderie Templière Arville. Un programme d’animations est proposé à l’occasion de la 42e édition des Journées européennes du patrimoine. Durant l’évènement, l’accès au site historique est gratuit tout le week-end. Retrouvez le programme détaillé sur notre site internet www.commanderie-arville.com. .

Commanderie Templière Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

Guided tours, events and historical presentations are on offer during the 41st edition of the Journées.

L’événement Journées européennes du patrimoine à la Commanderie Templière Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Collines du Perche