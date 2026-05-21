Couëtron-au-Perche

Rendez-vous histo Le commerce et les objets du quotidien au Moyen Âge

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Quel était le rôle du forgeron au Moyen Âge ? Quelles différences entre le fer et l’acier ? Toutes les facettes de ce métier, incontournable dans les sociétés médiévales, sont présentées par David Huet de la compagnie Détour de rue.

Le rendez-vous histo Le forgeron au Moyen-Âge à la Commanderie d’Arville. Quel était le rôle du forgeron au Moyen Âge ? Quelles différences entre le fer et l’acier ? Toutes les facettes de ce métier, incontournable dans les sociétés médiévales, sont présentées par David Huet de la compagnie Détour de rue. Batteur d’armes et passionné de reconstitution historique, il partage ses connaissances et ses gestes, tout en évoquant la place du forgeron dans la société médiévale. .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

What was the role of the blacksmith in the Middle Ages? What were the differences between iron and steel? David Huet of the Détour de rue company presents all the facets of this trade, an essential part of medieval society.

L’événement Rendez-vous histo Le commerce et les objets du quotidien au Moyen Âge Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT41