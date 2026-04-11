Informations pratiques

Couëtron-au-Perche

Festillésime 41 Courseval à Couëtron-au-Perche

1 Allée de la Commanderie Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 21:00:00

fin : 2026-08-04

Date(s) :

2026-08-04

Festillésime 41 propose près de 100 spectacles (musique, théâtre, danse) dans plus de 90 communes du Loir-et-Cher.

L’ensemble Courseval vous fait découvrir le bardcore, un courant audacieux qui réinterprète les hits pop actuels sur instruments d’époque. Ce trio acoustique crée un pont fascinant entre passé et présent, offrant une version intimiste et singulière de nos succès modernes. Une porte d’entrée ludique et originale vers la musique ancienne. Prêts pour un voyage musical hors du temps ? 7 .

1 Allée de la Commanderie Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

Festillésime 41 features nearly 100 performances (music, theater, dance) in more than 90 municipalities in the Loir-et-Cher department.

L’événement Festillésime 41 Courseval à Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-04 par Conseil Départemental 41