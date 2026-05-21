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Rendez-vous histo Devenir espion au Moyen Âge! Couëtron-au-Perche

Rendez-vous histo Devenir espion au Moyen Âge! Couëtron-au-Perche mardi 4 août 2026.

Adresse : 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE

Ville : 41170 Couëtron-au-Perche

Département : Loir-et-Cher

Début : mardi 4 août 2026

Fin : mardi 4 août 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Couëtron-au-Perche

Rendez-vous histo Devenir espion au Moyen Âge!

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-04

Date(s) :
2026-08-04

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1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41  contact@commanderie-arville.com

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English :

How was a castle built in the Middle Ages, and what techniques were used to build a bell tower with a simple rope? Romain Gibier, from the Détour de rue company, reveals the secrets of medieval builders through a fun and interactive animation.

L’événement Rendez-vous histo Devenir espion au Moyen Âge! Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT41

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