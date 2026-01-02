Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville, Commanderie templière d’Arville1,, Couëtron-au-Perche

Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville 5 août – 3 octobre Commanderie templière d’Arville1, Loir-et-Cher

12,00 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-05T00:00:00+02:00 – 2026-08-05T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-03T00:00:00+02:00 – 2026-10-03T23:59:00+02:00

Visite aux flambeaux à la Commanderie d’Arville. Les portes de la commanderie templière sont exceptionnellement ouvertes certaines soirées… Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville. Munis de flambeaux, les visiteurs sont plongés dans une atmosphère étrange, alors que les ombres s’allongent à la lueur des torches et que la nuit enveloppe les bâtiments. Compléments d’histoire et récits d’anecdotes émaillent cette découverte si particulière conduite par un médiateur de la commanderie. La visite est suivie d’un moment de partage autour d’un verre.

Commanderie templière d’Arville1, allée de la Commanderie – Arville, 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Arville Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 75 41 »}]

Visite aux flambeaux à la Commanderie d’Arville. Les portes de la commanderie templière sont exceptionnellement ouvertes certaines soirées… Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville.