Découverte de la biodiversité et de la Ferme des trois chemins à Couëtron-au-Perche, Ferme des trois cheminLes TroncsSaint-Agil, Couëtron-au-Perche
Découverte de la biodiversité et de la Ferme des trois chemins à Couëtron-au-Perche, Ferme des trois cheminLes TroncsSaint-Agil, Couëtron-au-Perche samedi 30 mai 2026.
Découverte de la biodiversité et de la Ferme des trois chemins à Couëtron-au-Perche Samedi 30 mai, 00h00 Ferme des trois cheminLes TroncsSaint-Agil Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-30T00:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:59:00+02:00
Animation proposée dans le cadre de la fête de la fraise. Découverte de la biodiversité et de la Ferme des trois chemins à Couëtron-au-Perche. A l’occasion de la Fête de la Fraise, retrouvez nous pour une visite naturaliste à la Ferme des trois chemins. Ensemble, nous découvrions la richesse de la biodiversité présente sur le site et mettrons en lumière les pratiques qui la favorisent.
Ferme des trois cheminLes TroncsSaint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Saint-Agil Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 11 05 »}]
Animation proposée dans le cadre de la fête de la fraise. Découverte de la biodiversité et de la Ferme des trois chemins à Couëtron-au-Perche. A l’occasion de la Fête de la Fraise, retrouvez nous pour Nature et détente
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