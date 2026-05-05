Brocante à Oigny, Oigny, Couëtron-au-Perche
Brocante à Oigny, Oigny, Couëtron-au-Perche dimanche 28 juin 2026.
Brocante à Oigny Dimanche 28 juin, 00h00 Oigny Loir-et-Cher
3,00 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00 – 2026-06-28T23:59:00+02:00
Brocante à Oigny Brocante à Oigny le dimanche 28 Juin à partir de 6h. Petite restauration sur place.
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Brocante à Oigny Brocante à Oigny le dimanche 28 Juin à partir de 6h. Petite restauration sur place. Brocante
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