Les médiévales d’Arville Couëtron-au-Perche
Les médiévales d’Arville Couëtron-au-Perche vendredi 10 juillet 2026.
Les médiévales d’Arville
Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-10 10:00:00
fin : 2026-07-12 18:30:00
Date(s) :
2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12
Les Médiévales d’Arville reviennent cet été: show pyrotechnique, spectacles, escape game, musique endiablée, banquet médiéval, reconstitutions… une programmation inédite vous attend !
Les Médiévales d’Arville reviennent pour une 16e édition inoubliable! Show pyrotechnique, banquet festif, spectacles et activités historiques, … une programmation inédite vous attend. 5 .
Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com
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English :
Les Médiévales d?Arville are back this summer: fireworks, shows, escape games, lively music, medieval banquets, re-enactments… a whole new programme awaits you!
L’événement Les médiévales d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Collines du Perche
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