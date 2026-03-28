Les médiévales d’Arville

Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-10 10:00:00

fin : 2026-07-12 18:30:00

Date(s) :

2026-07-10 2026-07-11 2026-07-12

Les Médiévales d’Arville reviennent cet été: show pyrotechnique, spectacles, escape game, musique endiablée, banquet médiéval, reconstitutions… une programmation inédite vous attend !

Les Médiévales d’Arville reviennent pour une 16e édition inoubliable! Show pyrotechnique, banquet festif, spectacles et activités historiques, … une programmation inédite vous attend. 5 .

Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

Les Médiévales d?Arville are back this summer: fireworks, shows, escape games, lively music, medieval banquets, re-enactments… a whole new programme awaits you!

L’événement Les médiévales d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Collines du Perche