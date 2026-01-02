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Les médiévales d’Arville, Commanderie des Templiers d’ArvilleCommanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche

Les médiévales d’Arville, Commanderie des Templiers d’ArvilleCommanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche

Les médiévales d’Arville, Commanderie des Templiers d’ArvilleCommanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Commanderie des Templiers d'ArvilleCommanderie d'Arville

Adresse : 1 allée de la Commanderie - ARVILLE, 41170 Couëtron-au-Perche

Ville : 41170 Couëtron-au-Perche

Département : Loir-et-Cher

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif : 7,50 €

Les médiévales d’Arville 10 – 12 juillet Commanderie des Templiers d’ArvilleCommanderie d’Arville Loir-et-Cher

7,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-12T18:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:00:00+02:00

Les Médiévales d’Arville reviennent cet été: show pyrotechnique, spectacles, escape game, musique endiablée, banquet médiéval, reconstitutions… une programmation inédite vous attend ! Les Médiévales d’Arville reviennent pour une 16e édition inoubliable! Show pyrotechnique, banquet festif, spectacles et activités historiques, … une programmation inédite vous attend.

Commanderie des Templiers d’ArvilleCommanderie d’Arville 1 allée de la Commanderie – ARVILLE, 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Arville Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 75 41 »}]
Les Médiévales d’Arville reviennent cet été: show pyrotechnique, spectacles, escape game, musique endiablée, banquet médiéval, reconstitutions… une programmation inédite vous attend ! Les Médiévales d Spectacle

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