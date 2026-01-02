Les médiévales d’Arville, Commanderie des Templiers d’ArvilleCommanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche

Les médiévales d’Arville 10 – 12 juillet Commanderie des Templiers d’ArvilleCommanderie d’Arville Loir-et-Cher

7,50 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-12T18:00:00+02:00 – 2026-07-12T23:00:00+02:00

Les Médiévales d’Arville reviennent cet été: show pyrotechnique, spectacles, escape game, musique endiablée, banquet médiéval, reconstitutions… une programmation inédite vous attend ! Les Médiévales d’Arville reviennent pour une 16e édition inoubliable! Show pyrotechnique, banquet festif, spectacles et activités historiques, … une programmation inédite vous attend.

Commanderie des Templiers d’ArvilleCommanderie d’Arville 1 allée de la Commanderie – ARVILLE, 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Arville Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 75 41 »}]

Les Médiévales d’Arville reviennent cet été: show pyrotechnique, spectacles, escape game, musique endiablée, banquet médiéval, reconstitutions… une programmation inédite vous attend ! Les Médiévales d Spectacle