Visites guidées de la Commanderie Templière d’Arville

1, ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-05-09 15:30:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-05-08 2026-05-14 2026-05-23 2026-07-13 2026-10-17

Les médiateurs du site vous retracent l’histoire si singulière d’une commanderie fondée par les Templiers.

Visites guidées de la Commanderie d’Arville. Histoire des croisades, naissance de l’ordre du Temple, transfert de la commanderie d’Arville aux Hospitaliers , le passé de l’édifice est riche en rebonds.

Chaque guide vous présente ce récit tout en interprétant chaque bâtiment du site historique porche d’entrée, église templière, grange aux dîmes, anciens communs et pigeonnier (XIIe-XVIIe). 5 .

1, ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

The site’s mediators will tell you the singular history of a commandery founded by the Templars.

L’événement Visites guidées de la Commanderie Templière d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Collines du Perche