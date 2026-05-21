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Rendez-vous histo Les machines de siège au Moyen Âge Couëtron-au-Perche

Rendez-vous histo Les machines de siège au Moyen Âge Couëtron-au-Perche mardi 21 juillet 2026.

Adresse : 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE

Ville : 41170 Couëtron-au-Perche

Département : Loir-et-Cher

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Tarif : -4 -4 -4 Gratuit

Couëtron-au-Perche

Rendez-vous histo Les machines de siège au Moyen Âge

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : -4 – -4 – EUR
-4
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

-4  .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41  contact@commanderie-arville.com

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English :

The Baendr de l?Andelle troupe takes over the Commanderie d?Arville for two days devoted to discovering the world of Viking mercenaries in the 10th century. A human-scale event, conducive to exchange, observation and exploration of a little-known part of Viking history.

L’événement Rendez-vous histo Les machines de siège au Moyen Âge Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT41

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