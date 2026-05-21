Rendez-vous histo Les machines de siège au Moyen Âge Couëtron-au-Perche
Rendez-vous histo Les machines de siège au Moyen Âge Couëtron-au-Perche mardi 21 juillet 2026.
Couëtron-au-Perche
Rendez-vous histo Les machines de siège au Moyen Âge
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : -4 – -4 – EUR
-4
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
-4 .
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com
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English :
The Baendr de l?Andelle troupe takes over the Commanderie d?Arville for two days devoted to discovering the world of Viking mercenaries in the 10th century. A human-scale event, conducive to exchange, observation and exploration of a little-known part of Viking history.
L’événement Rendez-vous histo Les machines de siège au Moyen Âge Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-21 par ADT41
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