Fête de la Musique à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche
Fête de la Musique à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche dimanche 21 juin 2026.
Couëtron-au-Perche
Fête de la Musique à la Commanderie d’Arville
Commanderie Templière Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
La Fête de la musique revient à la Commanderie d’Arville. Au programme de cette première journée d’été concerts en plein air, ambiance conviviale et découvertes musicales!
Après une petite pause, la Fête de la musique est de retour à la Commanderie d’Arville avec une programmation éclectique faisant la part belle à de nombreuses esthétiques musicales. Cette année, l’événement accueille également la première du théâtre de marionnettes Badmobil.
Fanfare, orchestre jazz, musique des Balkans, chansons, rock… il y en aura pour toutes les oreilles au cours cette journée conviviale populaire à partager en famille ou entre amis. L’événement est organisé en partenariat avec L’Echalier, agence rurale d’actions culturelles et artistiques . .
Commanderie Templière Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com
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English :
The Fête de la musique returns to the Commanderie d’Arville. On the program for this first day of summer: open-air concerts, a friendly atmosphere and musical discoveries!
L’événement Fête de la Musique à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-12 par ADT41
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