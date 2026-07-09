Atelier famille A vos moulins ! à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche
mardi 11 août 2026 · Couëtron-au-Perche
Informations pratiques
Couëtron-au-Perche
Atelier famille A vos moulins ! à la Commanderie d’Arville
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : 9.5 – 9.5 – EUR
9.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Hugues Simoneau, médiateur historique, propose aux participants d’en apprendre plus sur ces machines ingénieuses, à vent ou à eau… avant de fabriquer leur propre moulin miniature.
Atelier famille À vos moulins ! à la Commanderie d’Arville. L’essor des moulins au Moyen Âge a permis la production de farine et d’autres aliments en grande quantité. Ils ont aussi favorisé le développement des territoires et marqué de leur empreinte les paysages d’aujourd’hui. Hugues Simoneau, médiateur historique, propose aux participants d’en apprendre plus sur ces machines ingénieuses, à vent ou à eau… avant de fabriquer leur propre moulin miniature. 9.5 .
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com
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English :
Hugues Simoneau, historical mediator, invites participants to learn more about these ingenious wind and water-powered machines? before building their own miniature mill.
L’événement Atelier famille A vos moulins ! à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-09 par ADT41
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