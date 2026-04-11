Couëtron-au-Perche

Rendez-vous histo Chroniques de batailles

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

3

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-19 18:30:00

Date(s) :

2026-08-18

À travers ces récits de batailles, découvrez les stratégies et les choix tactiques privilégiés au Moyen Âge.

Romain Gibier, de la compagnie Détour de Rue, propose une rencontre consacrée aux conflits qui ont marqué l’Histoire, cet été à la Commanderie d’Arville. À travers le récit de plusieurs affrontements, il tente d’éclairer les stratégies et les choix tactiques privilégiés selon les lieux et les périodes au Moyen Âge. La bataille de Conquereuil (992), le combat naval de l’Écluse (1340) et la bataille de Crécy (1346) servent de points d’appui pour saisir certains modes d’action militaire. À l’aide de cartes et de pions, les participants suivent le déroulement des combats et visualisent les mouvements des troupes. Ponctuée d’humour et de moments d’échange, cette animation familiale offre une découverte accessible pour mieux comprendre l’art de la guerre au Moyen Âge. 3 .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

Le rendez-vous histo Journey through 10th-century Europe at the Commanderie d’Arville

L’événement Rendez-vous histo Chroniques de batailles Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT41