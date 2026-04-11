Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche
Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche mardi 18 août 2026.
Couëtron-au-Perche
Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 16:00:00
Date(s) :
2026-08-18
Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d’Arville.
Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville. Hugues Simoneau, médiateur culturel, initie enfants et adultes à cette technique à travers exemples visuels et réalisation de pans de murs en bois et torchis. 0 .
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com
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English :
Family workshops are organized during the school holidays at the Commanderie d’Arville.
L’événement Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Collines du Perche
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