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Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche

Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche

Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche mardi 18 août 2026.

Adresse : 1 ALLEE DE LA COMMANDERIE

Ville : 41170 Couëtron-au-Perche

Département : Loir-et-Cher

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Couëtron-au-Perche

Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 14:30:00
fin : 2026-08-18 16:00:00

Date(s) :
2026-08-18

Des ateliers familles sont organisés durant les vacances scolaires à la Commanderie d’Arville.
Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville. Hugues Simoneau, médiateur culturel, initie enfants et adultes à cette technique à travers exemples visuels et réalisation de pans de murs en bois et torchis. 0  .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41  contact@commanderie-arville.com

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English :

Family workshops are organized during the school holidays at the Commanderie d’Arville.

L’événement Atelier Torchis et pans de bois à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Collines du Perche

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