Couëtron-au-Perche

Balade en attelage de chevaux percherons à Arville

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Lysiane Bonnouvrier, la Bergère du Perche , propose aux visiteurs des balades en attelage, au départ de la Commanderie d’Arville.

Lysiane, La Bergère du Perche propose une balade en attelage au départ de la Commanderie d’Arville. Confortablement installés dans une calèche couverte tirée par un cheval percheron, les participants parcourent les chemins qui entourent la commanderie. Cette promenade d’environ 45 minutes invite à découvrir les paysages du Perche sud, entre chemins creux et haies bocagères. Lysiane propose une présentation du cheval percheron, un animal emblématique du territoire. Les participants découvrent l’histoire de cette race de trait et son rôle dans les activités agricoles et les déplacements d’autrefois. La balade se poursuit en attelage pour une excursion d’environ 45 minutes autour de la Commanderie d’Arville, pour découvrir le Perche et ses paysages. 12 .

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

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English :

Lysiane Bonnouvrier, the Shepherdess of the Perche , offers visitors carriage rides departing from the Commanderie d?Arville. After a presentation of the Percheron horse in the courtyard of the Commanderie, Lysiane invites participants to take a ride in her horse-drawn carriage

L’événement Balade en attelage de chevaux percherons à Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-05-29 par ADT41