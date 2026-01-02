Projection documentaire « Nul homme n’est une île » de D.Marchais à Saint-Agil Jeudi 25 juin, 00h00 L’Echalier Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-25T00:00:00+02:00 – 2026-06-25T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-25T00:00:00+02:00 – 2026-06-25T23:59:00+02:00

« Depuis « Le Temps des grâces », son premier long métrage, Dominique Marchais trace un cheminement cinématographique passionnant autour de la question centrale de notre temps, celle du rapport déséquilibré de l’espèce humaine à son milieu de vie. » Projection documentaire « Nul homme n’est une île » de D.Marchais à Saint-Agil. Résumé : “… chaque homme est un morceau du continent, une partie de l’ensemble.” “Nul Homme n’est une île” est un voyage en Europe, de la Méditerranée aux Alpes, où l’on découvre des hommes et des femmes qui travaillent à faire vivre localement l’esprit de la démocratie et à produire le paysage du bon gouvernement. Des agriculteurs de la coopérative “le Galline Felici” en Sicile aux architectes, artisans et élus des Alpes suisses et du Voralberg en Autriche, tous font de la politique à partir de leur travail et se pensent un destin commun. Le local serait-il le dernier territoire de l’utopie ? » Repas partagé, ouvert à tous.

L’Echalier 5 Rue des Templiers, 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Saint-Agil Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 80 92 01 »}]

« Depuis « Le Temps des grâces », son premier long métrage, Dominique Marchais trace un cheminement cinématographique passionnant autour de la question centrale de notre temps, celle du rapport déséquili Cinéma