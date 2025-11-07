Noël à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche

Noël à la Commanderie d’Arville

Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Les portes de la Commanderie d’Arville ouvrent durant les vacances de Noël décorations, boutique aménagée et animations proposées donnent un air de féerie à la commanderie templière …

Les portes de la Commanderie d’Arville ouvrent durant les vacances de Noël décorations, boutique aménagée et animations proposées donnent un air de féerie à la commanderie templière… Ne manquez pas les nouvelles illuminations aménagées au sein de la grange aux dîmes: une jolie façon de se plonger en famille dans la magie des fêtes de fin d’année. Comme les années passées, un programme d’animations est organisé afin de savourer pleinement cette période deux ateliers famille, des visites aux flambeaux, des visites guidées et le jeu d’enquête Le secret de la Commanderie . La boutique est également ouverte, offrant aux visiteurs une sélection de produits originaux et variés articles gourmands (bière artisanale, hypocras, etc.), ouvrages en cuir, savons naturels, jeux médiévaux. .

Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com

English :

The doors of the Commanderie d’Arville open during the Christmas vacations: decorations, a store and animations give an air of enchantment to the Templar Commanderie?

German :

Die Türen der Commanderie d’Arville öffnen sich während der Weihnachtsferien: Dekorationen, ein eingerichteter Laden und die angebotenen Animationen verleihen der Templer-Commanderie ein märchenhaftes Flair?

Italiano :

Le porte della Commanderie d’Arville si aprono durante le festività natalizie: decorazioni, un negozio attrezzato e attività proposte conferiscono un’aria incantata alla Commanderie templare?

Espanol :

Las puertas de la Commanderie d’Arville se abren durante las fiestas navideñas: decoraciones, una tienda equipada y actividades propuestas dan un aire de encanto a la Commanderie templaria..

