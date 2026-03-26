Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville Couëtron-au-Perche
Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville Couëtron-au-Perche mercredi 5 août 2026.
Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville
1, allée de la Commanderie Arville Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 21:15:00
fin : 2026-08-05 22:45:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-12-28 2026-12-30
Visite aux flambeaux à la Commanderie d’Arville. Les portes de la commanderie templière sont exceptionnellement ouvertes certaines soirées…
Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville. Munis de flambeaux, les visiteurs sont plongés dans une atmosphère étrange, alors que les ombres s’allongent à la lueur des torches et que la nuit enveloppe les bâtiments. Compléments d’histoire et récits d’anecdotes émaillent cette découverte si particulière conduite par un médiateur de la commanderie. La visite est suivie d’un moment de partage autour d’un verre. 12 .
1, allée de la Commanderie Arville Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Torchlight visit to the Commandery of Arville. The doors of the Templar Commandery are exceptionally open on certain evenings…
L’événement Visite aux flambeaux à la Commanderie templière d’Arville Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Collines du Perche
À voir aussi à Couëtron-au-Perche (Loir-et-Cher)
- Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 4 avril 2026
- Visites guidées de la Commanderie Templière d’Arville Couëtron-au-Perche 11 avril 2026
- Atelier famille A vos moulins ! à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 15 avril 2026
- Atelier famille Soins du corps au Moyen-âge à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 22 avril 2026
- Base VTT sud du Perche D’Arville vers Oigny par la vallée du Couetron C8 Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher 1 mai 2026