Visite du musée, Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche

Informations pratiques

Visite du musée 19 et 20 septembre Commanderie d’Arville Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le nouveau musée de la Commanderie d’Arville a ouvert ses portes cet été!

Le parcours de visite propose une immersion dans l’histoire des Templiers.

D’Arville à Jérusalem, sept salles scénographiées retracent l’épopée de ces frères chevaliers, de leur naissance à leur chute.

Dispositifs numériques, manipulations et effets interactifs accompagnent le visiteur tout au long de son voyage.

Des pièces de collection (armes, souvenirs de pèlerinage, monnaies…) jalonnent le parcours du musée, autant de témoignages concrets de l’histoire du Temple, en Occident comme en Orient.

Commanderie d’Arville 1, allée de la Commanderie Arville, 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Arville Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 80 75 41 http://www.commanderie-arville.com/ https://www.instagram.com/commanderiearville/;https://www.facebook.com/commanderiearville/ Fondée au XIIe siècle par l’ordre du Temple, la Commanderie d’Arville est aujourd’hui l’une des commanderies les mieux conservées de France. Église porche d’entrée, écuries, grange aux dîmes, pigeonnier, cet ensemble architectural d’envergure (XIIe-XVIIe siècles) évoque la vie quotidienne des Templiers avant leur départ pour la Terre sainte. Après leur tragique arrestation en 1307, la commanderie templière devient la propriété des Hospitaliers qui l’administrent jusqu’à la Révolution française À 30 mn de Vendôme, Châteaudun, Nogent-le-Rotrou et la Ferté-Bernard. À 1h de Blois, du Mans et de Chartres. À 1h30 de Tours et d’Orléans.

Le nouveau musée de la Commanderie d’Arville a ouvert ses portes cet été !

©Laurence Pozet