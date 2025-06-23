Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche
Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche samedi 4 avril 2026.
Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 17:30:00
2026-04-04 2026-04-05 2026-04-06
De nouvelles chasses aux œufs sont à découvrir à la Commanderie d’Arville !
Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville. Trois parcours ont été conçus pour amuser les enfants et leur famille plus qu’une collecte d’œufs, ce sont de véritables courses aux trésors qui vous sont proposées à travers le site. Les enfants parviendront-ils à ouvrir le coffre aux chocolats ? Sans compter l’épreuve bonus pour récolter des friandises supplémentaires. L’activité est accessible dès le plus jeune âge, même pour les tout-petits. À leur arrivée, les participants choisissent parmi trois circuits aux défis variés. 5 .
1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 80 75 41 contact@commanderie-arville.com
English :
New egg hunts are to be discovered at the Commanderie d’Arville!
German :
In der Commanderie d’Arville gibt es neue Eierjagden zu entdecken!
Italiano :
Nuove cacce alle uova da scoprire alla Commanderie d’Arville!
Espanol :
Descubra nuevas cazas de huevos en la Commanderie d’Arville
