Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche

Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville

1 ALLEE DE LA COMMANDERIE Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

De nouvelles chasses aux œufs sont à découvrir à la Commanderie d’Arville !

Mille et une couleurs de Pâques à la Commanderie d’Arville. Trois parcours ont été conçus pour amuser les enfants et leur famille plus qu’une collecte d’œufs, ce sont de véritables courses aux trésors qui vous sont proposées à travers le site. Les enfants parviendront-ils à ouvrir le coffre aux chocolats ? Sans compter l’épreuve bonus pour récolter des friandises supplémentaires. L’activité est accessible dès le plus jeune âge, même pour les tout-petits. À leur arrivée, les participants choisissent parmi trois circuits aux défis variés. 5 .

English :

New egg hunts are to be discovered at the Commanderie d’Arville!

German :

In der Commanderie d’Arville gibt es neue Eierjagden zu entdecken!

Italiano :

Nuove cacce alle uova da scoprire alla Commanderie d’Arville!

Espanol :

Descubra nuevas cazas de huevos en la Commanderie d’Arville

