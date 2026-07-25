Informations pratiques

Couëtron-au-Perche

L’Hectare Les disparus de Nantes à Couëtron-au-Perche

5 Rue des Templiers Couëtron-au-Perche Loir-et-Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-12-11 20:30:00

fin : 2026-12-11 21:40:00

Date(s) :

2026-12-11

Le conteur Nicolas Bonneau et le chanteur Sylvain GirO unissent leurs voix pour raconter l’affaire Troadec, un meurtre familial survenu à Nantes en 2017, qui a profondément marqué la Bretagne.

L’Hectare Les disparus de Nantes à Couëtron-au-Perche. Le spectateur devient témoin. Peu à peu, il reconstitue les fragments d’une histoire où se mêlent secrets de famille, jalousie et dérives obsessionnelles, jusqu’à révéler toute la dimension humaine de ce drame. Pour porter ce récit, les artistes s’inspirent de la complainte criminelle, ces chants populaires qui, à la fin du XIXe siècle, racontaient les faits divers. Entre parole et musique, leurs voix alternent, se répondent et s’entrelacent, faisant surgir une mémoire collective et sensible. Approchez donc pour entendre La complainte des disparus ! Tout public dès 14 ans. Bus gratuit au départ du Minotaure. .

5 Rue des Templiers Couëtron-au-Perche 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 89 44 00 contact@lhectare.fr

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English :

Storyteller Nicolas Bonneau and singer Sylvain GirO join forces to recount the Troadec case, a family murder that took place in Nantes in 2017 and had a profound impact on Brittany.

L’événement L’Hectare Les disparus de Nantes à Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche a été mis à jour le 2026-07-25 par OT de Vendome Territoires Vendomois