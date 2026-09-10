Parcours photographique sur le cheval percheron, Château de Saint-Agil, Couëtron-au-Perche

Informations pratiques

Parcours photographique sur le cheval percheron Samedi 19 septembre, 15h00 Château de Saint-Agil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Découverte d’un nouveau parcours photographique sur le cheval percheron dans le village de Saint-Agil, commenté par Jean-Léo Dugast, photographe journaliste spécialiste international du cheval percheron.

Château de Saint-Agil Saint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Saint-Agil Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254807417 Dans le parc du château classé monument historique, les chevaux percheron, vont évoluer, soit montés, soit en attelage. parking

Découverte d’un nouveau parcours photographique sur le cheval percheron dans le village de Saint-Agil, commenté par Jean-Léo Dugast.

©Jean-Léo Dugast