Les traits du Perche au château de Saint-Agil , visite du château , valorisation du cheval percheron, démonstrations, exposants, spectacle, Château de Saint-Agil, Couëtron-au-Perche
dimanche 20 septembre 2026 · Château de Saint-Agil · Couëtron-au-Perche
Informations pratiques
Les traits du Perche au château de Saint-Agil , visite du château , valorisation du cheval percheron, démonstrations, exposants, spectacle Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Saint-Agil Loir-et-Cher
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite guidée du château de Saint-Agil.
Animations équestres avec les chevaux percherons dans le parc.
Balade en attelage (payantes).
Spectacle.
Artisans d’art.
Château de Saint-Agil Saint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Saint-Agil Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254807417 Dans le parc du château classé monument historique, les chevaux percheron, vont évoluer, soit montés, soit en attelage. parking
Visite guidée du château de Saint-Agil
© Jean-Léo Dugast
À voir aussi à Couëtron-au-Perche (Loir-et-Cher)
- Journées européennes du patrimoine à la Commanderie Templière Arville Couëtron-au-Perche 19 septembre 2026
- Visite du musée, Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche 19 septembre 2026
- Visite libre de la commanderie d’Arville, Commanderie d’Arville, Couëtron-au-Perche 19 septembre 2026
- L’Hectare Les disparus de Nantes à Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 11 décembre 2026
- Noël à la Commanderie d’Arville Couëtron-au-Perche 20 décembre 2026