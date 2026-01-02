Les traits du Perche au château de Saint-Agil , visite du château , valorisation du cheval percheron, démonstrations, exposants, spectacle, Château de Saint-Agil, Couëtron-au-Perche

Informations pratiques

Les traits du Perche au château de Saint-Agil , visite du château , valorisation du cheval percheron, démonstrations, exposants, spectacle Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de Saint-Agil Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite guidée du château de Saint-Agil.

Animations équestres avec les chevaux percherons dans le parc.

Balade en attelage (payantes).

Spectacle.

Artisans d’art.

Château de Saint-Agil Saint-Agil 41170 Couëtron-au-Perche Couëtron-au-Perche 41170 Saint-Agil Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254807417 Dans le parc du château classé monument historique, les chevaux percheron, vont évoluer, soit montés, soit en attelage. parking

Visite guidée du château de Saint-Agil

© Jean-Léo Dugast