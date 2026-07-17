Battle d’organistes sur l’orgue Merklin-Schütze de 1864, de l’église Notre Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier, église Notre Dame de l’Assomption, Jassans-Riottier

Informations pratiques

Battle d’organistes sur l’orgue Merklin-Schütze de 1864, de l’église Notre Dame de l’Assomption de Jassans-Riottier Samedi 19 septembre, 18h00 église Notre Dame de l’Assomption Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:30:00+02:00

Le grand tournoi : Quatre organistes, un seul instrument !

Vous pensiez que la tribune d’un orgue était le lieu le plus paisible de la commune ? Détrompez-vous ! Jassans Cœur Battant pousse les curseurs à fond et organise un défi musical au sommet : une Battle d’Organistes sur notre légendaire orgue Merklin-Schütze de 1864.

Quatre musiciens virtuoses vont se relayer aux commandes d’un seul et unique instrument classé Monument Historique. Autant vous dire que les soufflets vont chauffer, les pédaliers vont s’enflammer et les claviers vont fumer !

Au programme de ce carré magique :

•Des répliques du tac au tac (et du tube au tuyau) : Pas de partitions figées ni de révérences compassées. Nos quatre artistes vont se mesurer les uns aux autres à coups d’improvisations, de relais audacieux et de dialogues musicaux. Qui saura relancer l’autre avec le plus de panache ?

•Faire parler la poudre (et le bois) : Du grand répertoire classique aux envolées les plus surprenantes, l’instrument va être poussé dans ses moindres retranchements par quatre styles et quatre sensibilités différentes. Vous allez découvrir toute la puissance, la nuance et la folie dont ce géant de 1864 est capable.

•Un Arbitre suprême : Vous ! Venez encourager ce quatuor de choc, vibrer au rythme de leurs cascades de notes et assister à ce face-à-face sonore totalement inédit.

En résumé : Rangez vos préjugés sur la musique d’orgue et venez vivre un moment suspendu, spectaculaire et ô combien vivant. Entrée libre, mais émotions fortes garanties. Que les meilleurs fassent chanter l’orgue Merklin-Schütze !

église Notre Dame de l’Assomption 453 rue de la Mairie 01480 Jassans-Rottier Jassans-Riottier 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0674186713 [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/jassans-coeur-battant/evenements/battle-d-organistes »}]

Le grand tournoi : Quatre organistes, un seul instrument !

©Ministère de la culture