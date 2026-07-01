Patchwork, tricot, broderie et crochet Céramique et compagnie, Centre culturel de Jassans, Jassans-Riottier

Informations pratiques

Patchwork, tricot, broderie et crochet

Céramique et compagnie 18 – 20 septembre Centre culturel de Jassans Ain

Accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T19:00:00+02:00 – 2026-09-18T20:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Atelier Rouge Terre explore cette année le multimatérIaux, le trompe l’oeil et le « Tricot-Terres » par des oeuvres individuelles et une installation collective dans le nouvel espace d’exposition du centre culturel Le Gleteins, érigé sur le site patrimonial d’anciens Haras de Jassans Riottier.

Il a s’agit de déchirer, assembler, coudre, broder, tricoter…. Bref explorer l’art

du textile et de la couture avec la terre, les matières céramiques et d’autres

matériaux ajoutés avant ou après cuisson

Centre culturel de Jassans 406, rue Edouard Herriot, 01480 Jassans, Ain, Auvergne-Rhône-Alpes Jassans-Riottier 01480 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 66 38 62 http://centre-culturel-jassans.fr Le Centre culturel de Gléteins est situé dans les locaux d’une ancienne ferme en pisé. Après avoir été transformée en haras durant plusieurs années, la municipalité a choisi de le restaurer dans les règles de l’art des bâtiments de pisé. Il abrite un petit théâtre, ainsi qu’une salle de cours de peinture, et deux salles d’exposition. Par autoroute A6 (sortie Villefranche sud)

L’Atelier Rouge Terre explore cette année le multimatérIaux, le trompe l’oeil et le « Tricot-Terres » par des oeuvres individuelles et une installation collective dans le nouvel espace d’exposition …

©Violaine Châtre-Belle